Kiss Kiss – Il Napoli non si opporrebbe all’approdo di Llorente al Benevento

La redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del Napoli Calcio, ha parlato dell’interesse del Benevento per Fernando Llorente.



Il centravanti spagnolo sta trovando pochissimo spazio in azzurro e ha iniziato a guardarsi attorno per valutare eventuali offerte: tra le squadre interessate c’è anche il Benevento, come ammesso dallo stesso ds sannita, Pasquale Foggia. Gli stregoni sono ad un passo dalla promozione in Serie A e hanno individuato nel basco un profilo ideale per rinforzarsi in vista della nuova avventura in massima categoria. Qualora Llorente accettasse l’offerta del Benevento, il Napoli non si opporrebbe, visti anche i buoni rapporti con i giallorossi.

Comments

comments