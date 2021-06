Kiss Kiss, il Napoli non vuole privarsi di Politano: Orsolini piace ma trattativa complessa

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle ultime indiscrezioni che vedono Matteo Politano nel mirino di Maurizio Sarri e della Lazio.

In caso di addio dell’ex giallorosso, il Napoli potrebbe fare un tentativo per Riccardo Orsolini, esterno del Bologna che piace già da oltre due anni. L’attaccante felsineo, in ogni caso, non è considerato una priorità visto che, a meno di offerte irrinunciabili, gli azzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi di Politano. Inoltre, la trattativa potrebbe non essere così semplice, visto che anche il Bologna vuole continuare a puntare su Orsolini.

