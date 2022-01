Kiss Kiss, il Napoli sul gioiello argentino Alvarez: tentativo con il River per sbaragliare la concorrenza

L’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha parlato dell’interesse nei confronti di Julian Alvarez, attaccante del River Plate.

Il giovane argentino, classe 2000, nell’ultima stagione ha realizzato 18 gol in 21 apparizioni in campionato (oltre a ben 9 assist), ai quali vanno aggiunte anche due marcature in Copa Libertadores, e ha attirato su di sé le attenzioni di numerosi club europei, su cui, tra tutti, spicca il Manchester United. Il Napoli sta cercando un accordo con il River Plate, per provare ad anticipare la folta concorrenza.

Comments

comments