Kiss Kiss, in rialzo le quotazioni di Fonseca per il post-Gattuso: è il preferito di ADL

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’interesse del Napoli per Paulo Fonseca, tecnico della Roma, per la prossima stagione.

Gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo allenatore, visto che con ogni probabilità Gattuso non rinnoverà, e tra i candidati c’è anche il portoghese, la cui permanenza nella Capitale è fortemente in bilico. Stando a quanto riferito dall’emittente radiofonica ufficiale del club, il nome di Fonseca sarebbe addirittura in cima alle preferenze del patron Aurelio De Laurentiis, ma si tratta di un discorso ancora prematuro.

