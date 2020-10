Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle novità sul rinvio di Juve-Napoli all’interno di RadioGoal.

“Ipotizziamo che nella giornata di domani, essendoci la sosta, il giudice sportivo potrà prendersi un po’ di tempo in più per esprimersi sulla vicenda. Presumibilmente non oggi ma nella giornata di domani, il giudice sportivo emetterà il suo verdetto”.

Comments

comments