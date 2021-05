Kiss Kiss, l’entourage di Allegri in arrivo in Italia: l’ex Juve è la prima scelta di ADL, Inzaghi l’alternativa

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’interesse del Napoli per Massimiliano Allegri, uno dei papabili candidati a prendere il posto di Gennaro Gattuso.

Secondo quanto riferito dalla radio ufficiale del club, l’ex tecnico della Juventus rappresenta la prima scelta di Aurelio De Laurentiis, che dovrà, tuttavia, fare i conti con la concorrenza del Real Madrid, che segue il toscano già da tantissimo tempo e rappresenterebbe, per ovvie ragioni, una meta maggiormente ambita. In ogni caso, nel week-end potrebbe esserci un incontro tra la società azzurra e l’entourage di Allegri, atteso in Italia nei prossimi giorni.

La prima alternativa risponde al nome di Simone Inzaghi, il cui futuro è ancora in bilico visto il mancato rinnovo con la Lazio: qualora il tecnico decidesse di chiudere la sua esperienza capitolina, i biancocelesti potrebbero puntare proprio su Gennaro Gattuso per rimpiazzarlo. Più defilati, restano Christophe Galtier, attuale allenatore del Lille, e Luciano Spalletti, per il quale si è registrata una frenata.

