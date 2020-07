Kiss Kiss, lunedì possibile incontro tra Giuntoli e l’agente di Osimhen: affare in chiusura

La redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del Napoli Calcio, ha fatto il punto sulla trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro.

Ne ha parlato, durante la trasmissione Radio Goal, il direttore Valter De Maggio, il quale ha confermato come l’affare sia ad un passo dalla chiusura: “Sono ore caldissime per l’affare Napoli-Osimhen: il Napoli sta parlando con l’agente di Osimhen, sta parlando con l’agente italiano a cui D’Avila ha dato mandato di procedere con la trattativa. Ci sono due giorni di monitorare: attenzione al pomeriggio di oggi, e poi appuntamento a lunedì, potrebbe esserci l’incontro tra Cristiano Giuntoli e D’Avila. L’affare è in via di definizione, la fumata bianca è destinata ad arrivare, finalmente!”.

