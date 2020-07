La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Allan e Kevin Malcuit.

Sembrerebbe, infatti, che la società abbia deciso di vendere entrambi i calciatori in vista della prossima stagione. Su Allan ci sarebbe l’interesse dell’Everton di Ancelotti e per rimpiazzarlo si starebbe pensando a Jordan Veretout della Roma. Faraoni del Verona, invece, potrebbe sostituire Malcuit in caso di partenza del terzino francese.

Comments

comments