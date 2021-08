Il Napoli continua a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista e, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, starebbe valutando il profilo di Gonzalo Villar.

Lo ha rivelato Valter De Maggio, giornalista dell’emittente radiofonica ufficiale del club azzurro: “Un piccolo riflettore su di lui lo accendiamo, è un nome mai uscito. Non stiamo dicendo che il Napoli lo sta trattando, ma parliamo di un giocatore che sicuramente piace. E’ in uscita dalla Roma proprio come Amadou Diawara”.

