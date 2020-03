Kiss Kiss, Petagna rimarrà a Napoli: nessuno scambio con altri club

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro di Andrea Petagna, attaccante acquistato dal Napoli a gennaio.

Il ragazzo è stato lasciato in prestito alla Spal fino al termine del campionato e, nelle ultime settimana, sono circolate molte ipotesi circa il suo inserimento in altre trattative come pedina di scambio. Tuttavia, secondo l’emittente ufficiale del club azzurro, Petagna resterà a Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è un suo estimatore, e pur di averlo sin da gennaio era disposto ad alzare l’offerta di altri 5 milioni, trovando, però, le resistenze della Spal.

