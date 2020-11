Kiss Kiss, possibile assalto a Emerson a gennaio: l’affare può sbloccarsi

Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, ha parlato dell’interesse azzurro nei confronti di Emerson Palmieri, terzino del Chelsea.

Già durante l’ultima finestra di mercato, è stato fatto un tentativo per l’italo-brasiliano, trovando, però, il rifiuto dei Blues. A gennaio, però, la situazione potrebbe sbloccarsi, visto che l’ex romanista non è assolutamente un intoccabile per Lampard che, anzi, lo impiega con il contagocce. Possibile, dunque, nelle prossime settimane un nuovo assalto da parte del Napoli, per cercare la fumata bianca nella trattativa.

