Kiss Kiss – Sarri ipotesi da escludere: non ci sono stati contatti recenti con ADL

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibilità di rivedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli.

Secondo quanto riferito dall’emittente ufficiale, l’ipotesi di un Sarri bis, a tre anni di distanza dal suo addio, è da escludere: il toscano non rientra nella lista di allenatori presi in considerazione da Aurelio De Laurentiis. Nell’ultimo periodo, non ci sarebbero stati contatti tra il patron azzurro e il tecnico di Figline-Valdarno, neanche quando ADL ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di non confermare Gattuso.

Comments

comments