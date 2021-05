Kiss Kiss, Senesi dipende dalla permanenza di Koulibaly: il senegalese non ha chiesto la cessione

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’interesse del Napoli per Marcos Senesi, difensore del Feyenoord.

L’argentino piace agli azzurri da tempo, ma un suo arrivo in Campania potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessione di Kalidou Koulibaly. Il senegalese, dal canto suo, resterà in azzurro fino a quando non chiederà personalmente di cambiare squadra, cosa che al momento non è accaduta. Inoltre, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello, quindi servirà, oltre alla volontà del calciatore, anche un’offerta importante perchè De Laurentiis lasci Napoli.

