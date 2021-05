Kiss Kiss, Spalletti si avvicina al Napoli: in corso la stesura dei contratti, c’è la bozza per un biennale

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulla trattativa in corso tra il Napoli e Luciano Spalletti.

Secondo l’emittente ufficiale del club azzurro, il tecnico di Certaldo è sempre più vicino alla panchina azzurra: sarebbe in corso, infatti, la stesura dei contratti, con le bozze per un biennale già pronte, e gli avvocati dell’allenatore e della società sarebbero a lavoro per definire il tutto. La chiusura sembra davvero vicina, dovrebbe essere Spalletti a raccogliere l’eredità di Gattuso.

