Kjaer a Sky: “Una delle esperienze più belle della mia carriera, ho fiducia nella squadra”

Il calciatore del Milan, Simon Kjaer, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“È una delle esperienze più belle della mia carriera. Vediamo domani come la vivremo… Ho grande fiducia nella squadra. Sarà una partita difficile in uno stadio differente da quello trovato in campionato. Dovremo fare il nostro lavoro. Come squadra: abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo avuto tanti periodi belli e un po’ di sofferenza, ma ora siamo ad un buon punto per entrare al Maradona domani sera.

Dà sicuramente qualcosa a loro. È un ottimo giocatore, sta facendo una stagione fantastica. Dobbiamo pensare a cosa fare, ma non dipende da un solo giocatore, ma dalla squadra: se quello davanti mi mette in condizione di difendere siamo messi bene. Ho molta fiducia su di noi.

Dopo l’infortunio che ho avuto… È un sogno per me. Ho sempre avuto voglia di lavorare. Il calcio è la mia passione. Fino a che non posso camminare più sogno. Ora sto vivendo un sogno. Ho vissuto un anno di tanto lavoro e ora siamo qua, con la mia società e la mia squadra a cui voglio tanto bene”.

