Kjaer in conferenza: “Affrontiamo Osimhen come facciamo con tutti gli altri attaccanti, abbiamo meritato di essere qui”

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con il Napoli.

“Siamo contenti di essere qui, sarà una bella partita. Abbiamo meritato di essere qui. L’ultima volta al Maradona è andata bene, speriamo anche oggi.

Incontriamo Osimhen come incontriamo altri attaccanti in altre partite. Non si lavora su un solo calciatore ma su tutta la squadra, col massimo rispetto.

Dico che non si sa mai quando ci sarà l’occasione di giocare un’altra partita così, sarà una serata che resterà per tutta la vita. Per questo deve esserci adrenalina. Una delle più belle esperienze della mia carriera è stata la gara d’andata a San Siro. Domani sarà diverso, ma queste partite ti danno emozioni come nessun’altra partita.

E’ uno dei miei sogni essere al Milan. Il percorso che abbiamo fatto con il mister all’inizio era un sogno che non mi aspettavo arrivasse a questo punto. Dobbiamo sempre migliorare senza accontentarci di quello che abbiamo fatto. Tre anni fa avrei firmato per fare questo percorso ed essere qui adesso.”

Comments

comments