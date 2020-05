Radio Kiss Kiss Napoli riporta le dichiarazioni ufficiali del club, in merito ad alcune voci che provengono dalla Spagna sul brasiliano Allan.

Voci che volevano una presunta clausola rescissoria nel contratto di Allan, di circa 38 milioni di euro. Il club ha dato il via libera alla radio ufficiale per smentire tali voci, dichiarando che nel contratto non vi è nessuna clausola rescissoria.

Comments

comments