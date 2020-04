KKN – Capitolo mercato, per l’attacco spunta Sorloth del Crystal Palace

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riporta un aggiornamento di mercato che riguarda il Napoli; nel mirino Sorloth del Crystal Palace.

Il classe ’95, con la nazionale norvegese, ha realizzato 6 gol in 22 presenze. L’attaccante è in prestito al Trabzonspor ma è di proprietà del club inglese. Cristiano Giuntoli lo ha fatto visionare ed insieme a Gattuso e a tutta la dirigenza sta cercando di attuare una strategia per portarlo in azzurro.

Non sarà facile portarlo in azzurro, comunque, dato che su di lui c’è anche il Real Madrid, riferisce la radio ufficiale del club.

