KKN – Castellacci: “Non accettiamo che il medico sia l’unico responsabile”

Radio Kiss Kiss Napoli, con un tweet sul proprio account ufficiale, riporta le parole di Castellacci che critica la proposta della responsabilità ai medici.

Pres. Associaz. medici del calcio, Castellacci: “Sia Spadafora che Gravina hanno deciso di non invitarci mai a questi tavoli anche se tutte le proposte sono sempre partite da noi in maniera costruttiva. Non ha senso che sia il medico l’unico responsabile. Non lo accettiamo!”

