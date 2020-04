KKN – Coppa Italia, spunta l’ipotesi di giocare le due semifinali al San Paolo

Poco prima dell’intervista a Kostas Manolas, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha rivelato delle indiscrezioni sulle semifinali di Coppa Italia.

A quanto pare, ai piani alti stanno pensando di far disputare le due semifinali di Coppa Italia e poi riprendere con il campionato di Serie A. Insomma, le due semifinali farebbero da apripista alla ripresa della Serie A.

In più, Valter De Maggio ha rivelato che il 27 maggio potrebbe essere giocata Napoli-Inter al San Paolo e ha parlato anche di una seconda importante indiscrezione. A quanto pare, in Lega e FIGC, stanno pensando di far giocare anche l’altra semifinale, Juventus-Milan, al San Paolo. Ma non c’è ancora nessuna conferma per questa seconda indiscrezione.

