La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato i nomi dei due calciatori che saranno Spalletti domani sera all’evento coi tifosi.

Evento in programma domani in piazza, a Dimaro. Con l’allenatore azzurro ci saranno Politano e Demme a rispondere alle domande dei tifosi. Poco fa, inoltre, il club ha comunicato un cambio di programma per gli allenamenti di domani con quello mattutino che non si farà.

