KKN – Giuntoli cerca in Francia l’alternativa a Emerson

Come già accaduto in precedenza, Cristiano Giuntoli guarda in Ligue 1 per l’alternativa a Emerson

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli infatti Cristiano Giuntoli avrebbe adocchiato in Francia una possibile alternativa ad Emerson Palmieri. L’idea sarebbe arrivata per la difficoltà avuta nella trattativa per il giocatore, priorità assoluta in casa Napoli.

Alternativa che porta il nome di Reinildo Mandava, di cui già si parla da diverse settimane. Lo stesso Mandava, però, ha confermato diversi giorni fa che sarebbe rimasto al Lille. Ma Reinildo rimane la prima alternativa ad Emerson.

