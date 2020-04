KKN – Il Napoli è già pronto per la ripresa degli allenamenti

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riporta che il club è già pronto per quando si riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno.

Il club, infatti, si è mosso per tempo ed è avanti sulla corretta applicazione del protocollo. Il Napoli ha già comprato i tamponi e si è accordato con la clinica Pineta Grande e, come già emerso, nei giorni scorsi tutti gli ambienti di Castel Volturno sono già sanificati così come le stanze dell’hotel attiguo.

Infine, il club sta per acquistare anche dei purificatori d’aria come il protocollo richiede. Tutto in attesa dell’ok da parte delle autorità, che dovrebbe portare ad uno slittamento per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti.

Con il mancato accordo della giornata di ieri, infatti, prende sempre più forma l’idea di far ripartire gli allenamenti il 18 maggio, con il campionato che dovrebbe riprendere il 13 giugno. Da lì, saranno tre partite a settimana per le restanti giornate da disputare.

