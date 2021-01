Radio Kiss Kiss Napoli parla del mercato azzurro e dei nomi accostati al club nelle ultime settimane; per Zaccagni il Napoli fa sul serio.

Per il centrocampista, il club ci proverà sicuramente nella finestra di mercato estiva con il Verona. La radio ufficiale del club poi smentisce l’interesse per due nomi accostati in queste ultime settimane.

La smentita riguarda i nomi di Meité e Lyanco, su cui però c’è (forte) l’interesse del Milan.

