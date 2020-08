KKN – Il ritiro a Castel Di Sangro partita il 24 agosto

KKN – Stando a quanto riportato dalla redazione della radio ufficiale azzurra, il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro partirà il 24 agosto.



“La squadra si ritroverà a Castel Volturno domenica 23 agosto. Il 24 l’arrivo a Castel di Sangro e nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento. Il ritiro durerà fino al 4 settembre, ripartenza per Napoli prevista per il 5 mattina. Durante la preparazione in Abruzzo ci saranno tre amichevoli: con Castel di Sangro, L’Aquila e Teramo. Ci potrebbe essere però un prolungamento del ritiro fino al 9 settembre, in quel caso il Napoli sfiderebbe anche il Pescara”.

