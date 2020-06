KKN – Luperto e Llorente, De Laurentiis fissa i prezzi per la loro cessione

Radio Kiss Kiss Napoli riporta alcune novità di mercato in ambito Napoli, con Luperto e Llorente protagonisti dell’ultimo aggiornamento.

A quanto pare De Laurentiis ha fissato i prezzi di entrambi per una loro eventuale cessione. Per Sebastiano Luperto la cifra a cui il presidente è disposto a cederlo è di 12 milioni di euro, mentre per l’attaccante spagnolo la richiesta si aggira sui 15 milioni.

Infine, sul difensore ci sono ancora diversi club che lo cercano e per questo il futuro è ancora da scrivere.

