Kevin Malcuit è in uscita dal Napoli; a riportare le ultime sul terzino, rientrato da poco dall’infortunio, è Radio Kiss Kiss Napoli.

In particolare, su di lui ci sono due club di Serie A. La prima a chiedere informazioni è stata la Sampdoria, che lo vorrebbe per rinforzare la propria fascia destra; il terzino però non è convinto di questa proposta.

Il secondo club di Serie A che potrebbe essere interessato a lui è la Roma.

