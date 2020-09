KKN – Milik-Roma, si può chiudere entro questa sera

Radio Kiss Kiss Napoli riporta le ultime sulla trattativa che dovrebbe portare Arek Milik alla corte di Fonseca, allenatore della Roma.

Come già riferito, l’agente è a Trigoria per limare gli ultimi dettagli dell’accordo. L’agente dell’attaccante, Pantak, è a Trigoria e sta limando gli ultimi dettagli contrattuali dell’affare; una volta limati questi dettagli ci sarà il via libera per il passagio di Milik alla Roma, cosa che potrebbe avvenire già in giornata.

Infine, Radio Kiss Kiss Napoli riferisce che l’accordo tra Napoli e Roma è totale e si attende solo quest’ultimo passaggio.

