KKN – Milik, settimana prossima incontro per definire destinazioni. Nuovo nome per sostituire Callejon

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli comunica le ultime notizie di mercato relative al Napoli, con al centro la situazione di Milik ed i possibili sostituti di Callejon.

Partiamo dall’attaccante polacco. La settimana prossima è in programma un nuovo incontro tra club ed entourage del giocatore, questa volta non per discutere del possibile rinnovo; l’incontro, infatti, servirà a definire le possibili destinazioni di Milik quando lascerà il Napoli.

Tra le varie destinazioni ci sono, lo ricordiamo, Juventus, Atletico Madrid, Roma, Tottenham e la nuova entrata Newcastle; il club valuta anche possibili contropartite, come Bernardeschi o Under (per cui Giuntoli stravede) che possono anche sostituire Callejon.

Infine, spunta un nuovo nome per sostituire Callejon sulla destra; si tratta di Milot Rashica, attualmente al Werder Brema e amico di Rrahmani (prossimo difensore del Napoli).

