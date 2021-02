Radio Kiss Kiss Napoli riferisce che il Napoli può partire regolarmente in direzione Genova per la sfida di Serie A in programma domani sera.

Questo nonostante le positività di Ghoulam e Koulibaly. La differenza principale che permette alla squadra di partire, rispetto alla sfida di Torino contro la Juventus, è che non c’è stato un contatto con una squadra che ha poi sviluppato un focolaio.

