L’agente di Victor Osimhen, William D’Avila, raggiunto dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune parole sulla situazione.

D’Avila ha ammesso di non poter parlare in questo momento della situazione. A seguire le sue, brevi, dichiarazioni:

“Non posso rilasciare alcuna dichiarazione mi dispiace. Ci dobbiamo risentire più avanti. Non posso commentare le notizie che arrivano dalla Nigeria o dall’Italia. Ci risentiremo più avanti, al momento no comment.”

