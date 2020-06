La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riporta le ultime in merito riguardo il possibile rinnovo di Gattuso con il Napoli; una strada che sarà in discesa.

Questo perché, da entrambe le parti, c’è l’intenzione di proseguire il rapporto insieme. In pratica, quando ci sarà il discorso del possibile rinnovo per mister Gattuso non si dovrebbe incontrare nessun ostacolo per la buona riuscita dell’operazione.

Ad oggi però, non è previsto nessun incontro nel breve termine per affrontare il discorso.

