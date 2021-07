KKN – Primi contrasti tra Comune ed il Napoli per l’inaugurazione del Maradona

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riporta le ultime novità in merito ai contrasti tra Comune ed il Napoli per l’inaugurazione del Maradona.

A quanto pare, infatti, l’inaugurazione dello stadio e della statua sta creando dei contrasti tra Comune e club azzurro. Il Napoli si è risentito del fatto di non essere stato avvertito per l’inaugurazione; dal Comune, invece, arrivano voci opposte.

Sembra che alle riunioni per decidere il tutto ci sia stato anche Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing del Napoli; per questo, dal Comune, filtra che non è un loro problema se Formisano ed il presidente De Laurentiis non siano in contatto. Non è una novità che ci siano contrasti tra Comune ed il club azzurro e questo sull’inaugurazione dello stadio e della statua di Maradona è solo l’ultimo dei tanti.

