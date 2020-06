La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo aver parlato di Milik e Callejon, riporta le ultime relative al discorso del rinnovo di Lorenzo Insigne.

Attualmente non sono previsti incontri per parlare del possibile rinnovo del capitano azzurro. Il discorso del rinnovo è rinviato di un anno e quindi se ne parlerà nel 2021; in questo momento, in pratica, non è una priorità per il club dato il tanto tempo a disposizione per parlarne.

