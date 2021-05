KKN – Spalletti-Napoli, quasi tutto fatto. Firme possono arrivare in serata

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riporta le ultime sulla situazione di Spalletti, che a breve può diventare il neo-allenatore del Napoli.

In particolare, le parti hanno lavorato sui contratti tutta la notta per concludere il tutto il prima possibile. L’accordo è un biennale, i contratti sono cinque: uno per le prestazioni sportive e gli altri per i diritti di immagine. La speranza è che entro questa sera possa arrivare la firma sul pre-contratto, che sarà effettivo a partire dal 1° luglio. Spalletti è legato all’Inter fino al 30 giugno.

Questa notte l’allenatore e l’avvocato hanno fatto partire una pec, riporta KKN, dove sono chieste due piccole modifiche per dare l’ok. Nel momento in cui saranno modificate ci sarà la firma;i feedback sono positivi quindi è possibile che in serata ci possa essere la firma. Poi il Napoli chiederà l’autorizzazione all’Inter per presentare l’allenatore la settimana prossima.

Comments

comments