KKN – Tra Juventus e Napoli nessun contatto per Milik

Radio Kiss Kiss Napoli conferma le voci dell’interesse della Juventus per Arek Milik, attaccante del polacco del Napoli.

Al momento, comunque, la Juventus non si è messa in contatto con il Napoli per il centravanti. Il club azzurro non ha intenzione di ripetere lo stesso scenario di Mertens e Callejon, quindi Milik o resta e rinnova o sarà ceduto.

Su questa seconda ipotesi De Laurentiis rimane inamovibile, chiedendo una cospicua cifra che non sarà al di sotto dei 50 milioni. Una linea di pensiero già riportata qui su 100×100 Napoli tre giorni fa, quando si è riferito della situazione relativa all’attaccante polacco.

Nonostante il contratto in scadenza, il Napoli non si farà mettere sotto e chiedere fino all’ultimo centesimo.

