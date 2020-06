Radio Kiss Kiss Napoli fornisce ulteriori dettagli riguardo Gabriel, di cui si parla di un possibile accordo tra Lille e Napoli per il suo arrivo in azzurro.

A quanto pare, i rapporti tra le società sono buoni ed il discorso è ben avviato ma ancora non ci sarebbe un accordo totale. Gabriel, comunque, ha già dato conferma per un suo eventuale trasferimento in azzurro e nel caso in cui si concluderà positivamente il tutto, ne sarebbe felicissimo.

