Klopp e l’ammissione: “Vorrei abbracciare i miei giocatori quando li rivedrò, ma non si può”

Jurgen Klopp ha ammesso quello che vorrebbe fare una volta che ci saranno meno restrizioni in Inghilterra, a causa della pandemia da Coronavirus.

L’allenatore ha ammesso, senza troppi giri di parole, che vorrebbe riabbracciare i suoi giocatori quando potrà rivederli. Ma Klopp sa che ciò non è possibile; di seguito le parole riprese dal portale Ansa:

“I miei ragazzi mi mancano terribilmente, è tanto che non li vedo e ciò che vorrei fare quando li rivedrò è abbracciarli tutti. Ma so che non sarà possibile, perché dobbiamo essere professionali e dare l’esempio, e so che certi gesti, e quindi anche gli abbracci, non saranno permessi. Ne dovremo fare a meno per parecchio.

Dobbiamo essere professionisti fino in fondo e farlo dal primo giorno, per capire da dove possiamo ripartire.“

