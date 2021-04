Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool club fondatore della Superlega, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla creazione del nuovo torneo.

“Non ho cambiato idea sulla Superlega: non sono contento. I tifosi sono la cosa più importante e niente deve ostacolare questo. Capisco la loro rabbia: non so perché lo abbiano fatto. Si tratta solo di soldi, ma io voglio fare la Champions e impazzisco all’idea che un club come il West Ham possa ambire a parteciparvi.”

