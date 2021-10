Klopp sul Newcastle agli arabi: “Come la Superlega per un solo club”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha voluto dire la sua sul cambio di proprietà del Newcastle, criticando il passaggio in mano agli arabi.

A seguire le sue parole:

“Non sono affari miei ma mi aspettavo una dichiarazione ufficiale da Richard Masters perché ci sono ovviamente preoccupazioni per i diritti umani. Cosa significa questo per il calcio? Se parliamo solo di calcio, dobbiamo dire che saranno una superpotenza. È il terzo club che appartiene a uno Stato e appartiene alla famiglia più ricca del Pianeta.

Le possibilità che si aprono sono ovviamente immense. Con la Superlega, il mondo intero si è giustamente arrabbiato; adesso è come se ci fosse la Superlega, ma solo per un club. Quindi il Newcastle avrà sicuramente un ruolo dominante nel calcio mondiale per i prossimi 20 o 30 anni.“

