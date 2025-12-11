Calciomercato

Kobbie Mainoo resta un giocatore d’interesse per il mercato prossimo del Napoli

Kobbie Mainoo: le squadre sul centrocampista dello United sono tante, come riferisce Fabrizio Romano sul suo canale Youtube

“Mainoo è una delle priorità del Napoli anche se non è l’unico nome a centrocampo ma è tra i primi della lista. Ma Manna è prudente, non smentisce l’interesse e Mainoo è davvero interessante, ma su di lui ci sono oltre dieci club . Mainoo sarebbe titolare in tutti i club, poi lo United fa le sue scelte chiaro.

Ma proprio lo United deve decidere se darlo oppure no perché Amorim non vuole perdere i giocatori dato che molti andranno in Coppa d’Africa. Quindi aprirebbe nel caso solo a fine gennaio”. 

