Kolarov: “Non so come si riesca a concludere il campionato il 30 giugno”

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, si è espresso sulla possibilità di finire il campionato di Serie A il 30 giugno.

Il terzino della Roma ha espresso dei dubbi sul riuscire a finirlo per quella data; di seguito le sue parole a Sportklub:

“Onestamente non so come si possa ricominciare a maggio e finire entro il 30 giugno, non sono molto ottimista anche se ci spero. Il calcio non è una priorità ora, vorremmo scendere in campo il prima possibile ma dobbiamo essere razionali. Vista la situazione in Italia non so come possa andare e che si finisca tutto entro giugno.“

