Secondo alcuni documenti presentati in Argentina e Brasile sembra che la Konami stia pensando di cambiare nome al suo PES.

PES che, lo ricordiamo, è il diminutivo di Pro Evolution Soccer, la famosa serie di calcio di Konami. A quanto pare la casa di sviluppo giapponese ha presentato i documenti per cambiare il nome da PES a “eFootball”. Questa dicitura è già in uso da qualche anno in realtà, affiancata proprio a “PES”.

Oltre al cambio di nome ci sarà anche un cambio di logo: una “e” accompagnata dalla scritta “Football”. A riportare il rumour ci ha pensato FootyHeadlines, ripreso poi dal portale Calcio&Finanza; ad oggi, comunque, la casa di sviluppo ha fatto trapelare pochissimi dettagli sul gioco. Infine, lo ricordiamo, proprio qualche giorno fa Konami e la SSC Napoli hanno annunciato un accordo di partnership.

