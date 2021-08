Koulibaly a DAZN: “Spalletti ci ha dato due-tre soluzioni in più e quello ci ha aiutato oggi”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ai microfoni di DAZN ha commentato la vittoria sul Venezia.

“Mi fa molto piacere avere la fascia di capitano sul braccio. Sto qui da 7 anni e mi sento molto bene a Napoli.

Lorenzo ha fatto un bel gesto per aver segnato questo gol, dopo aver sbagliato il primo rigore. Sappiamo che è molto importante per noi, oggi ci ha aiutato molto correndo come un pazzo davanti.

Sapevamo che dovevamo difendere tanto oggi, era quello l’obiettivo. Sapevamo che davanti potevamo fare male agli avversari e l’abbiamo fatto bene.

Il mister è stato molto bravo sin dall’inizio, non ha cambiato tutto quello che avevamo fatto, perché avevamo fatto tante cose buone. Dovevamo rimanere con queste cose positive e lui ha aggiunto la sua magia. Ci ha aperto gli occhi, ci ha dato due-tre soluzioni in più e quello ci ha aiutato oggi.

Vogliamo tenere di più la palla e giocare e oggi ci siamo riusciti”.

