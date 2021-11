Koulibaly a Sky: “Troppi 5 gol subiti in due gare. Da domenica di nuovo a 200 all’ora”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato a Sky al termine della sconfitta rimediata contro lo Spartak Mosca.

“Sono due partite che entriamo timorosi. Hanno fatto il secondo gol su un errore nostro, abbiamo preso troppi gol nelle ultime due gare.

Nel secondo tempo abbiamo girato bene la palla, come voleva il mister. Peccato che non l’abbiamo fatto anche all’inizio. A questo livello non vinci così.

Sappiamo che abbiamo tanti infortuni, quelli che sono in piedi devono fare ancora di più e devonono dimostrare di essere al livello del Napoli. Senza alibi.

Dobbiamo mettere a posto la difesa, subire 5 gol mi fa arrabbiare. Nessun allarme, dobbiamo solo stare più attenti.

300 gare con il Napoli? Avrei voluto festeggiare con una vittoria. Ho tanti bei ricordi, voglio rispondere sul campo all’amore della gente. Da domenica andremo a 200 all’ora. Ricordo quando tutto lo stadio aveva le mascherine con la mia faccia, oppure l’ultimo gol con la Juve.”

