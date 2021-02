Koulibaly: “Abbiamo dato tutto. Ora non abbiamo più scuse: dobbiamo andare in Champions”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League contro il Granada.

“Oggi dobbiamo essere dispiaciuti, c’era la possibilità per fare qualcosa in più. Dopo l’andata sapevamo che dovevamo fare tre gol, subire questo ci ha fatto male. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo dispiaciuti.

Volevamo andare avanti anche in Europa League, fa veramente male perché sapevamo di poter fare di più. Abbiamo dato tutto. Ci dispiace essere usciti ma ora dobbiamo mettere la testa sul campionato.

Non ci sono più scuse adesso, dobbiamo raggiungere il nostro obbiettivo che è raggiungere la Champions. Dobbiamo dare tutto per arrivare in Champions perché per noi è importante, per tutti. Dobbiamo arrivare nei primi quattro a tutti i costi”.

