Koulibaly: “Addio al Napoli? Doveva andare così. Il mio unico rimpianto non aver giocato con Kvara…”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli ora all’Al Hilal, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica. Le sue parole.

“Napoli? Dicono sia andato via al momento sbagliato, ma credo molto nel destino e si vede che doveva andare così. Sono stato felicissimo per i miei ex tifosi, la società. Ho un solo rimpianto: non aver giocato con Kvaratskhelia.

Stipendio in Arabia? Potrò aiutare tutta la mia famiglia a vivere bene, dai miei genitori ai miei cugini, e anche sostenere le attività sociali della mia associazione in Senegal, “Capitane du Coeur”: abbiamo cominciato la settimana scorsa con la costruzione di una clinica pediatrica nel villaggio dei miei genitori, a Ngano. Li l’ospedale più vicino è lontano un’ora di viaggio, adesso. Troppo. Ne serviva un altro. Ma è solo l’inizio e ho tanti progetti nella testa, soprattutto per aiutare i più giovani. Ci espanderemo con la solidarietà anche alle nazioni confinanti. Il mio legame con l’Africa è fortissimo e lo sarà ancora di più quando smetterò di giocare.

Osimhen? Si vedeva che era un giocatore top. lo ho cercato di aiutarlo e non ho più consigli da dargli, anche se al telefono ci sentiamo, Decida lui da solo se restare in maglia azzurra: spero che non abbia mai rimorsi. Victor è africano come me e i suoi successi mi rendono ancora più orgoglioso”.

