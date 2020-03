Koulibaly, all’asta la sua maglia della sfida contro il Liverpool. Il ricavato andrà ad un supermercato che preparerà alimenti per famiglie.

View this post on Instagram

Credo che ad oggi il problema più grande non lo abbiamo noi a stare chiusi in casa, che abbiamo le possibilità per andare avanti, ma lo hanno le tante famiglie che in questo momento non lavorando non hanno da mangiare e non sanno come fare per vivere . Ma a tutte queste famiglie chi le pensa ? Chi si preoccupa di un uomo non ha più i suoi soldi per sfamare la famiglia e pagare il fitto ? Credo che ognuno di noi in questi momenti si debba preoccupare per le famiglie bisognose che conosce o che per conoscenza hanno bisogno . Ho deciso di mettere all’asta questa Splendida ⚽️Maglia di Champions League autografata ed indossata da Kalidou Koulibaly nella partita contro il Liverpool La cifra ricavata sarà devoluta direttamente dalla persona ,che si aggiudicherà la maglia, in contanti o mezzo bonifico al supermercato alimentare che preparerà gli alimenti per le famiglie . Il tutto sarà documentato con foto e ricevute fiscali . Regolamento: * Asta si apre Sabato 21 alle 20 e si chiude Venerdì 27 alle 21 * Commentare con la cifra o se si vuole rimanere in anonimo scrivere in direct (la cifra che sarà data in direct per privacy sarà commentata e scritta da me stesso con un nickname che mi lasciate) * La cifra più alta si aggiudicherà la maglia e farà un’opera di bene 🍀 N.B.: la cifra dell’asta ricavata sarà sommata alla raccolta di fondi fatta da un gruppo di amici che ringrazio . Forza ragazzi ❤️ Tutto insieme c’è la faremo 🍀 #andratuttobene#coronavirus#speriamopassipresto#forzaitalia#mersi14#sscn#kk26#uefa#championsleague##asta#maglietta #sscnapoli #koulibaly #beneficenza #coronavirusitaly#napoli#liverpool#soccer#insiemecelafaremo ✅