Kalidou Koulibaly, dopo la partita con il suo Senegal, ha parlato ai media locali della situazione riguardante il suo futuro.

“Futuro? Vado in vacanza. Per il momento, sono in Senegal. Poi vedremo. Barcellona? Non ho intenzione di mentirti, per ora non lo so affatto. Concentrato sulla nazionale, non ho parlato con nessuno. Una volta in Europa, vedremo. Ma vorrei saperlo molto velocemente!”.

Comments

comments