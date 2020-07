Koulibaly-City, spunta la cifra giusta. Intanto il Napoli ha puntato l’erede

Kalidou Koulibaly è sempre nei pensieri del Manchester City di Pep Guardiola. Ecco cosa scrive a riguardo La Gazzetta dello Sport.

“De Laurentiis tiene duro, lui giura fedeltà al Napoli, ma radio-mercato giura che Kalidou Koulibaly entro il 5 ottobre sbarcherà in Premier. Nelle scorse settimane il City si è rifatto avanti con una proposta di circa 65 milioni, una cifra importante ma lontana dalla valutazione del club partenopeo. A tessere la tela è l’agente Fali Ramadani, ma anche PSG e Liverpool sono tornati a chiedere informazioni: la partita è solo all’inizio e De Laurentiis è abilissimo a far nascere delle aste. Il City potrebbe arrivare a 70mln, non subito, e la voce che filtra è che a 75mln si possa anche chiudere”.

Ma intanto il Napoli ha intenzione di farsi trovare impreparato ed avrebbe già pronta, in ogni caso, la pista che porta all’erede del difensore senegalese:

“Gabriel dos Santos Magalhaes, 22 anni e buoni margini di crescita, è finito nelle mire del d.s. azzurro Cristiano Giuntoli che lo ha bloccato, mettendosi di traverso alla concorrenza di Everton e Borussia Dortmund, pronti a investire 22,5 milioni”.

Comments

comments